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50-манатная купюра Азербайджана в числе лучших банкнот мира

50-манатная купюра Азербайджана в числе лучших банкнот мира Обновленная и введенная в обращение с начала прошлого года 50-манатная купюра вошла в число финалистов лучших банкнот мира нынешнего года.
Финансы
11 января 2022 г. 12:19
50-манатная купюра Азербайджана в числе лучших банкнот мира
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Обновленная и введенная в обращение с начала прошлого года 50-манатная купюра вошла в число финалистов лучших банкнот мира нынешнего года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

“Международное банкнотное сообщество” (IACA-США) провела конкурс в номинации “Самый совершенный новый денежный знак 2022 года”, в котором приняли участие центральные банки ряда стран, в том числе Европы, Англии, Австралии, Мексики, Индонезии, Азербайджана, Казахстана, Сингапура, Филиппин и других стран.

В ноябре прошлого года Международная ассоциация производителей голограмм (IHMA) на международной конференции в Великобритании выбрала новую 50-манатную купюру победителем в номинации “Банкнота с самой безопасной системой защиты”.

В настоящее время обновленная 50-манатная купюра находится в обращении параллельно с находящимся в обращении бумажным денежным знаком того же номинала.

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Версия на английском языке Azerbaijan's 50-manat banknote among most perfect banknotes
Версия на азербайджанском языке 50 manatlıq pul nişanı ən mükəmməl banknot nominasiyası üzrə müsabiqədə finala çıxıb

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