Звездным послам "Баку-2015" представлены памятные подарки

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Сегодня генеральный директор по операциям Операционного комитета l Европейских игр "Баку-2015" (BEGOC) Саймон Клегг встретился со звездными послами.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие звездные послы Азер Гариб, Тунзаля Агаева, Илькин Гасанлы, Нигяр Джамал, Гаджи Нуран, DJ Shock, Мири Юсиф, Джабир Иманов и другие гости.

Генеральный директор по операциям Саймон Клегг в ходе своего выступления выразил благодарность звездным послам за проделанную работу.

Затем звездным послам были представлены памятные подарки.