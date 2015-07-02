​В эфиопском издании опубликована статья о грандиозной церемонии закрытия "Баку-2015"

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В одном из ведущих печатных органов Эфиопии, газете "The Ethiopian Herald" опубликована статья под названием ""Баку-2015" завершились грандиозной церемонией закрытия".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Эфиопии, в статье представлена информация о проведенной 28 июня грандиозной церемонии закрытия первых Евроигр "Баку-2015" на Бакинском олимпийском стадионе.

В статье автор пишет об участии на Евроиграх 6 тыс. спортсменов и лидерстве России, Азербайджана и Великобритании по количеству завоеванных медалей.

В статье также говорится о приглашении на церемонию закрытия британского певца и музыканта Джона Ньюмана и проведении грандиозной церемонии закрытия первых Европейских игр, за которыми в течение 17-ти дней следили миллионы зрителей.