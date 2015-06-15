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    ​Рыза Каяалп: В Турции я не видел столько зрителей - ФОТО

    Здесь мы чувствуем себя как дома

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Первую свою золотую медаль среди взрослых я также завоевал в Азербайджане в 2010 году. Моя шестая финальная встреча также прошла в Баку. Турецких спортсменов в Азербайджане встречают и поддерживают как собственных. Первое чемпионство Европы я также завоевал здесь. В то же время, после обретения чемпионства, я вышел с флагами Азербайджана и Турции и меня приветствовали стоя. Здесь мы чувствуем себя как дома".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил победитель I Европейских игр по греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг Рыза Каяалп.

    "В Турции я не видел столько зрителей", - подчеркнул спортсмен.

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