Обнародованы все назначения судей на первые игры азербайджанских клубов в Лиге Европы

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения судей на первые игры в первом классификационном туре азербайджанских футбольных клубов в Лиге Европы. Как сообщает Report, 2 июля матчи "Интера", "Нефтчи" и "Габала" будут судить бригады рефери из Испании, Турции и Израиля соответственно.

20:30. "Лачи" (Албания) - "Интер" (Баку, Азербайджан)

Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Боковые судьи: Хуан Юсте Хименес, Абрахам Альварез Кантон (Испания)

Четвертый судья: Иньяки Виканди Гарридо (Испания)

Судья-инспектор: Уно Тутк (Испания)

Представитель УЕФА: Михаиль Анагносту (Греция)

21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Младост" (Подгорица, Черногория)

Главный судья: Али Палабыйык (Турция)

Боковые судьи: Джем Сатман, Джейхун Сесигюзель (Турция)

Четвертый судья: Хакан Джейлан (Турция)

Судья-инспектор: Леван Паниашвили (Грузия)

Представитель УЕФА: Геннадий Скрутуль (Молдова)

21:00. "Динамо" (Tбилиси, Грузия) - "Габала" (Азербайджан)

Главный судья: Рой Райншрейбер (Израиль)

Боковые судьи: Вэвид Элиас Битон, Идан Яркони (Израиль)

Четвертый судья: Зви Леви (Израиль)

Судья-инспектор: Сирил Зиммерманн (Швейцария)

Представитель УЕФА: Джордж Фантарос (Кипр)