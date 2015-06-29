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    Обнародованы все назначения судей на первые игры азербайджанских клубов в Лиге Европы

    Матчи Интера, Нефтчи и Габала поручены судьям из Испании, Турции и Израиля

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения судей на первые игры в первом классификационном туре азербайджанских футбольных клубов в Лиге Европы. Как сообщает Report, 2 июля матчи "Интера", "Нефтчи" и "Габала" будут судить бригады рефери из Испании, Турции и Израиля соответственно.

    20:30. "Лачи" (Албания) - "Интер" (Баку, Азербайджан)

    Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

    Боковые судьи: Хуан Юсте Хименес, Абрахам Альварез Кантон (Испания)

    Четвертый судья: Иньяки Виканди Гарридо (Испания)

    Судья-инспектор: Уно Тутк (Испания)

    Представитель УЕФА: Михаиль Анагносту (Греция)

    21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Младост" (Подгорица, Черногория)

    Главный судья: Али Палабыйык (Турция)

    Боковые судьи: Джем Сатман, Джейхун Сесигюзель (Турция)

    Четвертый судья: Хакан Джейлан (Турция)

    Судья-инспектор: Леван Паниашвили (Грузия)

    Представитель УЕФА: Геннадий Скрутуль (Молдова)

    21:00. "Динамо" (Tбилиси, Грузия) - "Габала" (Азербайджан)

    Главный судья: Рой Райншрейбер (Израиль)

    Боковые судьи: Вэвид Элиас Битон, Идан Яркони (Израиль)

    Четвертый судья: Зви Леви (Израиль)

    Судья-инспектор: Сирил Зиммерманн (Швейцария)

    Представитель УЕФА: Джордж Фантарос (Кипр)

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