В Баку состоялась церемония открытия I Европейских игр - ВИДЕО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Началась церемония открытия I Европейских игр "Баку-2015".
Как сообщает Report, на мероприятии в Бакинском олимпийском стадионе участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга - председатель Оргкомитета "Баку-2015" Мехрибан Алиева, а также влиятельные гости из многих стран мира.
В числе гостей президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и главы государств и правительств ряда стран.
В то же время на церемонии участвуют президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки, представители различных международных федераций, руководители аккредитованных в Азербайджане дипломатических корпусов, политические и общественные деятели, известные деятели культуры и спорта, представители политических партий.
Отметим, что на I Европейских играх за 253 комплекта медалей по 20 видам спорта будут бороться более 6000 спортсменов.
В ходе церемонии, проходящей на Бакинском Олимпийском стадионе, был внесен национальный флаг Азербайджанской Республики. Звуки трубы поприветствовали появление президента Азербайджана Ильхама Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой и президента Европейского Олимпийского комитета Патрика Хикки. Был поднят флаг Азербайджана и прозвучал национальный гимн.
Огонь первых Европейских игр на стадион вынес паралимпиец Азербайджана, дважды чемпион Паралимпийских игр Ильхам Закиев. Отметим, что огонь Игр начал свое путешествие 26 апреля в храме Атешгях, побывал за это время в руках более 1000 факелоносцев и преодолел расстояние в почти 5500 км.
После этого была продемонстрирована захватывающая сцена. Появился великий поэт Низами, несущий в руках весы, на каждой чаше которых располагались две фигуры – известных литературных персонажей двух влюбленных – Лейли и Меджнуна. Сценка увлекла зрителей в мир сложных элементов и ярких красок Миниатюрного сада».
На стадион доставлен флаг Европейского Олимпийского комитета. Флаг на арену стадиона вынесли 8 известных спортсменов и спортсменок из различных стран Европы. Среди тех, кто вынес флаг, был и Олимпийский чемпион Намиг Абдуллаев.
Этот флаг представляет 50 членов Европейского Олимпийского комитета, собравшихся этим вечером на стадионе.
Далее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил первые Европейские игры открытыми.
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook