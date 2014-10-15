Президент Азербайджана ознакомился с ходом строительных работ на Бакинском олимпийском стадионе

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Организационного комитета Европейских игр Мехрибан ханум Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Бакинском олимпийском стадионе. Как сообщает Report, глава государства и его супруга посетили отдельные участки строительства на стадионе. Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена подробная информация о проделанной за минувший период работе.

Ознакомившись с ходом строительных работ, глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации.