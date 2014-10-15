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    Президент Азербайджана ознакомился с ходом строительных работ на Бакинском олимпийском стадионе

    Глава государства ознакомился с ходом строительных работ и дал соответствующие поручения и рекомендации

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Организационного комитета Европейских игр Мехрибан ханум Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Бакинском олимпийском стадионе. Как сообщает Report, глава государства и его супруга посетили отдельные участки строительства на стадионе. Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена подробная информация о проделанной за минувший период работе. 

    Ознакомившись с ходом строительных работ, глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации.

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