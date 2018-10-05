Житель трущоб в Пакистане узнал о миллиардах на своем счету

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На банковском счету нищего торговца из пакистанского города Карачи 52-летнего Мухаммеда Абдул Кадира нашли 2,3 млрд пакистанских рупий (более 18 млн долларов).

Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian.

Кадир живет в трущобах и до недавнего времени зарабатывал 500 пакистанских рупий (4,6 доллара) в день, продавая фалуду - сладкий напиток из розовой воды с вермишелью и молоком. Он ничего не знал о своих богатствах, пока его не вызвали на допрос в Федеральное агентство расследований (FIA).

Спецслужбы обратили внимание на его банковский счет два года назад. Он был открыт в 2014-2015 годах, а в 2016 году кто-то снял с него все деньги. Кадир уверяет, что это происходило без его ведома. В доказательство он предлагает посмотреть на свою лачугу. "Стал бы я вести такую жалкую жизнь с миллиардами на счету?!", - говорит торговец. По его словам, он не знает грамоты и не смог бы даже расписаться на банковских документах.

В Федеральном агентстве расследований подозревают, что счет служил для отмывания денег. Следователи нашли 77 таких же счетов, через которые проводились миллиарды пакистанских рупий. Их открывали от имени малообеспеченных рабочих или охранников, которые не подозревали, что их документы используют преступники. К преступной схеме мог быть причастен бывший президент Пакистана Асиф Али Зардари.

"Я самый большой неудачник на свете, - жалуется Кадир. - Узнал, что у меня было столько денег, когда их там больше нет". По его словам, люди дразнят его и называют миллиардером. Он опасается, что слухи о богатстве привлекут бандитов, которые похитят его и потребуют выкуп. По совету матери он не показывается на улице и лишился даже того скромного дохода, который имел раньше.