Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.

Как передает Report, причина такой стоимости — редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов. Продавец объяснил, что считает запрошенную за монету сумму правильной и надеется на интерес со стороны коллекционеров.

Кроме того, петербуржец заявил, что готов обменять монету, но не уточнил, на что именно.

23 октября сообщалось, что на интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям. Продавец хочет получит за нее 2 млн рублей.