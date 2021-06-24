Житель Великобритании выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19

Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными.

Пожилой житель Великобритании болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными.

Как передает Report, об этом пишет газета Guardian.

Сообщается, что 72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Однако, если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, У Смита болезнь длилась значительно дольше.

Мужчина проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. На сегодняшний день это самое длительное течение болезни.

"Моя жена начинала организовывать похороны пять раз", - рассказал Смит.

По словам Смита, состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат.

Вылечить Смита помог коктейль из антител. Его состояние стало постепенно улучшаться, а через 45 дней после его приема он получил первый отрицательный тест.

"Я никогда не смогу полностью восстановиться, потому что COVID-19 разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - рассказал Смит.