О нас
Report Georgia
Аудио новости

Житель Великобритании выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19

Житель Великобритании выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19 Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными.
Это интересно
24 июня 2021 г. 17:18
Житель Великобритании выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19

Пожилой житель Великобритании болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными.

Как передает Report, об этом пишет газета Guardian.

Сообщается, что 72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Однако, если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, У Смита болезнь длилась значительно дольше.

Мужчина проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. На сегодняшний день это самое длительное течение болезни.

"Моя жена начинала организовывать похороны пять раз", - рассказал Смит.

По словам Смита, состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат.

Вылечить Смита помог коктейль из антител. Его состояние стало постепенно улучшаться, а через 45 дней после его приема он получил первый отрицательный тест.

"Я никогда не смогу полностью восстановиться, потому что COVID-19 разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - рассказал Смит.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В США продали с аукциона картину Черчилля за 1,8 млн долларов
В США продали с аукциона картину Черчилля за 1,8 млн долларов
24 июня 2021 г. 09:47
У Мертвого моря нашли минерал, который раньше встречали только в метеоритах
У Мертвого моря нашли минерал, который раньше встречали только в метеоритах
23 июня 2021 г. 15:37
Впервые бриллиант стоимостью 10-15 млн долларов можно будет купить за криптовалюту
Впервые бриллиант стоимостью 10-15 млн долларов можно будет купить за криптовалюту
22 июня 2021 г. 18:47
В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников
В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников
22 июня 2021 г. 17:03
В Австралии из-за нашествия мышей закрыли тюрьму
В Австралии из-за нашествия мышей закрыли тюрьму
22 июня 2021 г. 16:49
В Шанхае открылся самый высокий отель с рестораном
В Шанхае открылся самый высокий отель с рестораном
19 июня 2021 г. 16:30
В Африке нашли третий по величине алмаз на Земле
В Африке нашли третий по величине алмаз на Земле
19 июня 2021 г. 03:29
Президент Швейцарии подарил Путину и Байдену часы
Президент Швейцарии подарил Путину и Байдену часы
18 июня 2021 г. 18:10
Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества
Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества
15 июня 2021 г. 17:30
В Индии умер глава самой большой семьи в мире
В Индии умер глава "самой большой семьи в мире"
14 июня 2021 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi