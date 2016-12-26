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    Заложен фундамент самой высокой статуи в мире

    Высота скульптуры составит 192 метра

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил штат Махараштра и заложил фундамент гигантской статуи Шиваджи, индийского национального героя, жившего около четырех веков назад.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, памятник планируют построить на искусственном острове в четырех километрах от берега Аравийского моря в районе города Мумбаи. Высота скульптуры составит 192 метра. Ожидается, что строительство обойдется в порядка  530 миллионов долларов.

    Индийский памятник будет на 76 метров выше 116-метровой статуи Будды в Мьянме, которая считается самой высокой в мире. Статуя Свободы в Нью-Йорке уступит Шиваджи на 99 метров.

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