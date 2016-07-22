​Японская фирма Funai прекращает выпуск последних в мире видеокассет

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Последний в мире производитель видеокассет японская компания Funai Corporation заявила о намерении закрыть производство, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Завод окончательно прекратит работу в конце июля. Руководство компании объяснило свое решение "затруднениями при поиске комплектующих".

По данным производителя, в 2015 году было продано лишь 750 тысяч видеокассет. Революционные для 1950-х годов технологии сегодня остаются невостребованными, несколько десятилетий назад продажи видеокассет исчислялись миллионами.