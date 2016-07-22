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    ​Японская фирма Funai прекращает выпуск последних в мире видеокассет

    Руководство компании объяснило свое решение затруднениями при поиске комплектующих

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Последний в мире производитель видеокассет японская компания Funai Corporation заявила о намерении закрыть производство, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Завод окончательно прекратит работу в конце июля. Руководство компании объяснило свое решение "затруднениями при поиске комплектующих".

    По данным производителя, в 2015 году было продано лишь 750 тысяч видеокассет. Революционные для 1950-х годов технологии сегодня остаются невостребованными, несколько десятилетий назад продажи видеокассет исчислялись миллионами.

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