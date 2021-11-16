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ВОЗ: Число потребителей табака в мире сократилось на 20 млн человек

ВОЗ: Число потребителей табака в мире сократилось на 20 млн человек Число людей, употребляющих табак, сократилось с 1,32 млрд в 2015 году до 1,3 млрд, но государствам необходимо инвестировать больше средств в оказание помощи тем, кто хочет отказаться от вредной привычки.
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16 ноября 2021 г. 16:05
ВОЗ: Число потребителей табака в мире сократилось на 20 млн человек

Число людей, употребляющих табак, сократилось с 1,32 млрд в 2015 году до 1,3 млрд, но государствам необходимо инвестировать больше средств в оказание помощи тем, кто хочет отказаться от вредной привычки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации констатировали, что 60 стран "находятся на пути к достижению поставленной добровольно цели о 30-процентном снижении потребления табака с 2010 по 2025 год". Два года назад таких стран было 32. Наибольший прогресс с 2010 по 2020 год достигнут в странах Америки, где число потребителей табака снизилось с 21% до 16% населения.

ВОЗ призвала страны "инвестировать в оказание помощи еще большему числу людей в отказе от табака". По оценкам экспертов, если ежегодно направлять на эти цели в среднем 1,68 долларов США в пересчете на душу населения, в частности на разъяснительную кампанию, то к 2030 году от табака могут отказаться 152 млн человек.

Согласно докладу, в 2020 году "22,3% мирового населения потребляли табак, в том числе 36,7% мужчин и 7,8% женщин". Наиболее высока доля курящих женщин в Европейском регионе - 18%. Всего в мире табак употребляют 231 млн женщин, причем больше всего эта привычка распространена в возрастной группе 55-64 лет. Пристрастие к вредной привычке имеют также 38 млн подростков в возрасте 13-15 лет (13 млн девушек и 25 млн юношей).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada tütün çəkənlərin sayı azalıb

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