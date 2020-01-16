​Versace отказался от использования кожи кенгуру

Итальянский модный дом Versace больше не будет использовать кожу кенгуру при производстве одежды и обуви на фоне гибели миллионов животных в Австралии из-за масштабных природных пожаров, передает Report со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, такое решение было принято еще в прошлом году и затронуло коллекцию Versace 2019 года, но известно о нем стало только на этой неделе.

Вместе с тем отмечается, что отказ от использования кожи кенгуру напрямую не связан с пожарами в Австралии, а скорее вызван давлением со стороны итальянских зоозащитников.

Представитель Versace подтвердил изданию, что отныне "использование кожи кенгуру полностью прекратится".

Ранее стало известно, что в результате лесных пожаров, бушующих в Австралии с осени 2019 года, погибли свыше 1 млрд животных.