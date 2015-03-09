​В ЮАР насильник получил 525 лет тюрьмы

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Мужчина в ЮАР приговорен к 525 годам тюремного заключения за серию изнасилований, в которой его признали виновным.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Nehanda.

Верховный суд Йоханнесбурга признал 40-летнего Лоуренса Мабунду виновным в 21 изнасиловании, 13 ограблениях и одном покушении на убийство. За то время, пока шел судебный процесс, мужчину окрестили "таксистом-насильником", поскольку он заманивал женщин в свое такси, предлагая подвезти их домой. Однако, как отмечается, он вез их в открытое поле, где насиловал, угрожая ножом.