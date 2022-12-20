В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию для мессенджера, благодаря которой пользователи смогут отозвать удаленное сообщение.

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию для мессенджера, благодаря которой пользователи смогут отозвать удаленное сообщение.

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новая функция позволяет в течение пяти секунд вернуть удаленное по ошибке сообщение. Однако это работает исключительно при выборе «Удалить у меня». При выборе «Удалить у всех» в диалоге все так же сохраняется уведомление «Вы удалили данное сообщение», которое будет видно всем пользователям чата.

Отмечается, что нововведение призвано защитить пользователей от случайного выбора «Удалить у меня» вместо «Удалить у всех».

Данная функция уже доступна всем пользователям WhatsApp на Android и iOS.

Возможность удаления сообщений появилась в WhatsApp в 2017 году. Тогда пользователи могли отозвать сообщение в течение семи минут после отправки. Позже временной интервал был увеличен более чем на час.