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Исследование: Ожидаемая продолжительность жизни увеличится почти на пять лет

Исследование: Ожидаемая продолжительность жизни увеличится почти на пять лет Международная группа ученых представила прогноз относительно ожидаемой продолжительности жизни в глобальном масштабе к 2050 году.
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17 мая 2024 г. 03:59
Исследование: Ожидаемая продолжительность жизни увеличится почти на пять лет

Международная группа ученых представила прогноз относительно ожидаемой продолжительности жизни в глобальном масштабе к 2050 году.

Как сообщает Report, исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Согласно расчетам, в период с 2022 по 2050 год средняя продолжительность жизни в мире увеличится с 73,6 года до 78,1 года в 2050 году (4,5 года). При этом мужчины будут жить на 4,9 года дольше, а женщины — на 4,2 года.

Ожидается, что рост продолжительности жизни будет наибольшим в странах с более низким показателем. Эта тенденция во многом обусловлена ​​мерами общественного здравоохранения, которые предотвратили и улучшили показатели выживаемости от сердечно-сосудистых заболеваний, COVID-19 и ряда инфекционных, материнских, неонатальных и алиментарных болезней.

Исследование показало, что продолжающийся сдвиг бремени болезней в сторону неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и диабет, а также воздействие факторов риска, связанных с НИЗ, таких как ожирение, высокое кровяное давление, неоптимальное питание и курение окажут наибольшее влияние на показатели здоровья следующего поколения.

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