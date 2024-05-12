Ученые нашли способ точнее предсказывать извержения вулканов

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета научились точнее прогнозировать извержения вулканов, наблюдая за процессами в глубинных резервуарах магмы.

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета научились точнее прогнозировать извержения вулканов, наблюдая за процессами в глубинных резервуарах магмы.

Как сообщает Report , исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Чтобы понять внутреннее устройство самых взрывоопасных явлений на нашей планете, ученые проанализировали извержения вулканов в США, Новой Зеландии, России, Японии, Аргентине, Чили, Никарагуа, Сальвадоре и Индонезии.

На основе собранных данных исследователи провели компьютерное моделирование, имитирующее сложные процессы течения и хранения магмы в недрах планеты.

Результаты показали, что размер и частота извержений тесно связаны со временем, которое требуется для формирования магмы на глубине от 10 до 20 километров. Также роль играют размеры резервуаров расплавленной породы.

Хотя можно ожидать, что более крупные резервуары будут способствовать более сильным и взрывным извержениям, результаты также показали, что очень большие резервуары рассеивают тепло, что замедляет процесс плавления твердых пород.

Это привело исследователей к выводу, что размер резервуаров является еще одним ключевым фактором для точного прогнозирования размеров извержений и что существует такая вещь, как оптимальный размер для наиболее взрывных извержений.

Результаты также подчеркивают, что извержения редко бывают изолированными и вместо этого являются частью повторяющегося цикла.

Кроме того, магма, выпущенная вулканами имела высокое содержание кремнезема, природного соединения, которое, как известно, играет роль в определении вязкости и взрывоопасности магмы. При этом магма с высоким содержанием кремнезема имеет тенденцию быть более вязкой и приводит к более взрывным извержениям, говорится в исследовании.