Швеция упростила доступ на свою территорию военных подразделений НАТО и ЕС

Швеция приняла новое рамочное решение о доступе на территорию своей страны воинских частей из стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии в период с 1 января по 31 декабря 2023 года для укрепления оборонного сотрудничества.

Швеция приняла новое рамочное решение о доступе на территорию своей страны воинских частей из стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии в период с 1 января по 31 декабря 2023 года для укрепления оборонного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительственной канцелярии Швеции.

Согласно заявлению, решение включает упрощенные процедур доступа и дает шведским вооруженным силам свободу действий для учений с упомянутыми странами, с НАТО в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) на территории Швеции.

"Решение дает вооруженным силам большую свободу действий для организации учений в короткие сроки вместе со странами-партнерами, с НАТО и в рамках JEF. Это важно в ситуации с безопасностью, в которой мы оказались. Рамочное решение также означает более короткие временные сроки организации и упрощение процедур для наших международных партнеров, что создает доверие и еще больше укрепляет наше сотрудничество в области обороны", - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.