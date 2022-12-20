О нас

Швеция упростила доступ на свою территорию военных подразделений НАТО и ЕС

Швеция упростила доступ на свою территорию военных подразделений НАТО и ЕС Швеция приняла новое рамочное решение о доступе на территорию своей страны воинских частей из стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии в период с 1 января по 31 декабря 2023 года для укрепления оборонного сотрудничества.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 17:53
Швеция упростила доступ на свою территорию военных подразделений НАТО и ЕС

Швеция приняла новое рамочное решение о доступе на территорию своей страны воинских частей из стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии в период с 1 января по 31 декабря 2023 года для укрепления оборонного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительственной канцелярии Швеции.

Согласно заявлению, решение включает упрощенные процедур доступа и дает шведским вооруженным силам свободу действий для учений с упомянутыми странами, с НАТО в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) на территории Швеции.

"Решение дает вооруженным силам большую свободу действий для организации учений в короткие сроки вместе со странами-партнерами, с НАТО и в рамках JEF. Это важно в ситуации с безопасностью, в которой мы оказались. Рамочное решение также означает более короткие временные сроки организации и упрощение процедур для наших международных партнеров, что создает доверие и еще больше укрепляет наше сотрудничество в области обороны", - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
14 декабря 2022 г. 00:55
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
15 декабря 2022 г. 00:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi