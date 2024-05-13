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Редкая голландская монета ушла на аукционе более чем за €1 млн

Редкая голландская монета ушла на аукционе более чем за €1 млн Монета номиналом в четверть голландского гульдена, выпущенная в 1891 году, продана на аукционе в Нидерландах более чем за €1 млн.
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13 мая 2024 г. 23:12
Редкая голландская монета ушла на аукционе более чем за €1 млн

Монета номиналом в четверть голландского гульдена, выпущенная в 1891 году, продана на аукционе в Нидерландах более чем за €1 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

Отмечается, что это самая большая цена, когда-либо заплаченная за голландскую монету.

По его данным, всего было выпущено две таких монеты. На ней изображена королева Вильгельмина (1880-1962) в 10-летнем возрасте, то есть практически сразу после вступления на престол.

За последние 130 лет эта монета выставлялась на аукцион четыре раза. Последний раз это произошло в 2001 году, и тогда она была продана за 95 тыс. гульденов (т. е. чуть более чем за €45 тыс.). В этот раз новый владелец предложил за нее €850 тыс., а вместе с аукционными расходами общая стоимость составила €1 045 500. Кто является новым владельцем, не сообщается: участник торгов пожелал остаться анонимным.

Серебряная монета находится в очень хорошем состоянии и является единственной в своем роде, находящейся в обороте. Второй экземпляр находится в распоряжении Нидерландского банка.

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