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В Уэльсе четырехлетняя девочка наткнулась на след динозавра

В Уэльсе четырехлетняя девочка наткнулась на след динозавра В Уэльсе юная Лили Уайлдер случайно нашла след динозавра, который 220 миллионов лет бродил по долине Гламорган.
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31 января 2021 г. 07:03
В Уэльсе четырехлетняя девочка наткнулась на след динозавра

В Уэльсе юная Лили Уайлдер случайно нашла след динозавра, который 220 миллионов лет бродил по долине Гламорган.

Как передает Report со ссылкой на LAD Bible, четырехлетняя первооткрывательница наткнулась на необычную находку во время прогулки с отцом.

Длина следа составила чуть более 10 сантиметров - предполагается, что он принадлежал динозавру высотой 75 сантиметров.

"Лили увидела это, когда они шли, и сказала: "Папочка, посмотри", - рассказала мама девочки.

Семья связалась с экспертами - в Национальном музее Уэльса специалисты по палеонтологии подтвердили, что след действительно принадлежит доисторическому созданию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUelsdə dördyaşlı qız 200 milyon il yaşı olan dinozavrın izini tapdı

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