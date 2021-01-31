В Уэльсе четырехлетняя девочка наткнулась на след динозавра

В Уэльсе юная Лили Уайлдер случайно нашла след динозавра, который 220 миллионов лет бродил по долине Гламорган.
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Длина следа составила чуть более 10 сантиметров - предполагается, что он принадлежал динозавру высотой 75 сантиметров.
"Лили увидела это, когда они шли, и сказала: "Папочка, посмотри", - рассказала мама девочки.
Семья связалась с экспертами - в Национальном музее Уэльса специалисты по палеонтологии подтвердили, что след действительно принадлежит доисторическому созданию.