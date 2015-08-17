​Ученые из США и Европы полностью изолируют себя на год, имитируя миссию на Марс

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Международная команда ученых отобрана в США для участия в новом эксперименте по имитации условий полета на Марс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В течение 365 дней шестеро добровольцев будут жить в полной изоляции от внешнего мира на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты.

Начиная с 2013 года это будет уже четвертая группа ученых, обрекающая себя на заточение в автономном комплексе на Гавайях. Первые две группы затворников жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше. Новый этап длиною в целый год начнется 28 августа.

Организаторы надеются, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США рассчитывает осуществить в 2030-е годы.

Шестеро добровольцев - трое мужчин и три женщины в возрасте до 30 лет - были отобраны по конкурсу специальной комиссией, изучившей сотни заявок со всего мира. Командиром экипажа стала американка Кармел Джонсон, занимающаяся проблемами почвоведения и экологии в штате Монтана. Вместе с ней в эксперименте примут участие молодые ученые из США и Европы, в том числе физик, инженер, биолог, врач и архитектор, мечтающий спроектировать постоянный научно-исследовательский и жилой комплекс на Марсе.