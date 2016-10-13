В Таиланде тысячи людей молятся у стен больницы, где проходит лечение король

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Несколько тысяч жителей Таиланда продолжают молиться у стен столичной больницы Серират, где находится 88-летний монарх Пумипон Адульядет, чье состояние врачи оценивают как нестабильное.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в среду вечером туда прибыли члены королевской семьи. К стенам больницы не перестают стекаться люди, желающие поддержать своего монарха. "Его Величество король - это сердце Таиланда. Я перестану молиться за него только тогда, когда ему станет лучше", - говорит один из пришедших, 42-летний школьный учитель Доннапха Кладбупха.

Многие из собравшихся здесь держат в руках портреты Адульядета, люди облачены в одежды желтого или розового цвета. Желтый в Таиланде считается королевским, поскольку по буддийской традиции соответствует понедельнику - дню, когда монарх появился на свет. Розовый же рекомендован астрологами Адульядету как цвет, благотворно влияющий на его здоровье.

На территории Большого королевского дворца в Бангкоке организован специальный павильон, где любой желающий может оставить свои добрые пожелания монарху в книге для записей. Пользователи социальных сетей в Таиланде в эти дни массово меняют свои фото профиля на розовые или желтые плакаты с признанием Адульядету в любви.

Бюро королевского двора в среду вечером распространило специальный бюллетень, в котором сообщалось о том, что состояние монарха "остается нестабильным". Об ухудшении его здоровья после проведения процедуры гемодиализа королевский двор проинформировал в воскресенье. Врачи были вынуждены применить специальные препараты для нормализации резко упавшего кровяного давления, а также подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Король Таиланда уже несколько лет находится под постоянным наблюдением медиков. В клинике Серират даже обустроен специальный этаж для его лечения, там же постоянно находится и его супруга королева Сирикит. Адульядет правит дольше всех ныне здравствующих монархов в мире, а также всех своих предшественников.