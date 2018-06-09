В США создан "самый мощный" в мире суперкомпьютер

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики США заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера, сообщает издание MIT Technology Review.

Как передает Report, по данным издания, производительность американской машины Summit составляет до 200 петафлопс — 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

"Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока", — пишет издание.

Заявленная производительность Summit в два раза больше разработанного в Китае суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался наиболее мощным устройством в мире.

Ученые намерены использовать новый суперкомпьютер, в том числе, для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также между возникновением зависимостей от наркотических веществ. Устройство также может помочь в климатическом моделировании, что увеличит эффективность прогноза погоды, говорится в сообщении.