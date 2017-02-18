В США продают телефон, принадлежавший Гитлеру

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В США на аукцион, который пройдет в эти выходные, выставлен красный телефон, принадлежавший лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Телефон, на задней части которого выгравировано имя Гитлера и нацистская символика, был найден в его бункере в Берлине в 1945 году. Его нашли советские солдаты, а затем передали британскому бригадному генералу сэру Ральфу Рейнеру в качестве сувенира. Телефон продает сын Рейнера.

Аукционный дом Alexander Historical Auctions заявил, что торги начнутся со 100 тысяч долларов США. Но при этом организаторы надеются, что за телефон заплатят порядка 300 тысяч долларов США.