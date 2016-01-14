В США продан выигрышный билет лотереи с рекордным джекпотом в 1,5 млрд. долларов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Powerball, джекпот которой составил рекордные 1,5 млрд. долларов США, был продан в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили официальные представители организаторов лотереи.

Ранее джекпот ни этой лотереи, ни какой-либо другой в мире никогда не достигал столь крупной суммы.

Имя победителя может стать известно в течение нескольких часов.

По условиям лотереи, выигрыш достается тому, кто верно угадает номера пяти белых шаров плюс одного красного, который и носит название Powerball. Шансы правильно определить все шесть заветных номеров составляют примерно один на 292 млн.

Согласно правилам, победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или же стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится примерно в два раза меньше, не считая налогов, которые разнятся от штата к штату.