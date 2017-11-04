 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США перевернулся грузовик с пчелами стоимостью более миллиона долларов

    Пчел везли в Центральную долину Калифорнии, чтобы опылять миндальные деревья© ModernFarmer

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В США в Северной Калифорнии в результате ДТП с грузовиком погиб миллион пчел, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Водитель перевозившего ульи с пчелами грузовика рассказал, что врезался в насыпь около трассы в городе Оберн, в результате чего фургон с ульями опрокинулся. Поскольку авария произошла поздно ночью, и надвигался дождь, единственным гуманным способом сдержать пчел было уничтожить их, распылив мыльную воду.

    Пчел везли в Центральную долину Калифорнии, чтобы опылять миндальные деревья. Общая стоимость пчел составляла, по его словам, 1-2 млн долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi