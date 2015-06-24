В США отсидевший 24 года за чужое убийство мужчина получил 6,25 млн. долларов компенсации

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Джонатан Флеминг из Нью-Йорка, который из-за ложных показаний свидетеля провел в тюрьме за чужое преступление 24 года, получил компенсацию от города в размере 6,25 млн. долларов США, сообщает Report cо ссылкой на New York Daily News.

"Мистер Флеминг потратил половину своей жизни в тюрьме за преступление, которое не могло быть им совершено. Мы не может вернуть ему потраченное время, мы можем лишь предложить Джонатану Флемингу компенсацию за эту несправедливость", — прокомментировали чиновники принятое решение.

Мужчина был осужден присяжными в 1989 году, главный свидетель подтвердил, что видел его в момент убийства. В 2013 году были выявлены новые обстоятельства дела, которые позволили полностью снять вину с осужденного.

Флеминг был освобожден весной 2014 года.