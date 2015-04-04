​В США освобожден заключенный, 30 лет ждавший казни

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Из тюрьмы в американском штате Алабама выпущен мужчина, 30 лет ожидавший приведения в исполнение смертного приговора.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, 58-летний Рэй Хинтон находился в "камере смертников" по обвинению в двойном убийстве.

"Я не должен был просидеть в "камере смертников" 30 лет. Все, что им было нужно сделать, это проверить пистолет", — заявил Хинтон у ворот тюрьмы в Бирмингеме.

Хинтон был признан виновным в 1985 году по обвинению в убийстве двух менеджеров ресторана. Пули, найденные на месте преступления, стали единственным доказательством его виновности. Адвокат Хинтона не смог найти эксперта, который провел бы баллистическую экспертизу.

"Он был осужден, потому что он был беден", — заявил адвокат организации "Равное правосудие".