В Швеции задержали нищего с $740 тыс. в карманах

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Полиция шведского города Уппсала задержала попрошайку, в карманах которого оказалось 6 млн крон (около 741 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Upsala Nya Tidning.

Попрошайка привлек внимание стражей порядка агрессивным поведением - приставаниями к прохожим с требованием милостыни. По словам начальника уппсальской полиции, при задержании из карманов нищего посыпались деньги.

Мужчине предъявили обвинение в отмывании денег. В полиции не называют точную сумму изъятых средств. Журналисты узнали из собственных источников, что она составляет около 6 млн крон.

Проблема попрошайничества остро стоит в Швеции. Большая часть попрошаек - приезжие из Румынии и Болгарии. В обществе идет дискуссия возможности законодательного запрета попрошайничества. Противники запрета указывают на то, что такая мера сильно ограничит личные свободы граждан.