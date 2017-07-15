В Шотландии выставлен на продажу остров почти за 6 млн долларов

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Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Остров Улва (Isle of Ulva) в Шотландии выставлен на продажу, его стоимость составляет 4,3 млн фунтов (5,9 млн долларов), передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Длина острова — около 12 км, ширина — около 4 км. Площадь Isle of Ulva составляет 1,8 тыс. гектаров.

Остров, первые поселения на котором относят к шестому тысячелетию до нашей эры, выставлен на продажу впервые за 70 лет. Помимо основного дома на острове также есть церковь и ресторан.