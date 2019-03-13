В сети опубликовано отреставрированное видео первого взрыва ядерной бомбы - ВИДЕО

Опубликовано отреставрированное видео первой в мире ядерной бомбы "Штучка" в США в рамках испытания "Тринити".

Как сообщает Report, ролик выставлен в Youtube.

Отметим, что заснятые на пленку испытания ядерного оружия прошли на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико в 1945 году, мощность взрыва – примерно 21 килотонна тротила.

Находившаяся неподалеку от эпицентра башня полностью разрушена, а асфальт вокруг нее расплавился.

Отметим, что испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы. Две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.