​В сейм Латвии подана петиция о декриминализации марихуаны

Баку. 1 Июня. REPORT.AZ/ В сейм Латвии поступила инициатива о декриминализации выращивания, хранения, переноски и употребления небольших количеств марихуаны для личных нужд.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, петицию, которую подали представители портала manabalss.lv, подписали 10 373 гражданина Латвии.

В сообщении говорится, что рассмотрение инициативы в сейме станет возможным после того, как управление по делам гражданства и миграции подтвердит действительность 10 тыс. подписей.

По словам активиста Доната Блажевича, декриминализация не означает, что марихуану можно будет употреблять где угодно.