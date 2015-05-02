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    Полиция Риги поймала в центре города двух лесных кабанов - ФОТО

    В операции принимали участие два патруля полиции

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В центре Риги были пойманы кабаны, которые ночью бродили по городу.

    Как передает Report, об этом в Facebook написал в субботу, 2 мая, мэр Риги Нил Ушаков.

    «Этой ночью два кабана дошли до памятника Свободы. Они гуляли и по площади у памятника, и по паркам у Старого города. Совместным усилиями работников Муниципальной полиции и ветеринаров оба кабана были задержаны», — рассказал он.

    Животных удалось поймать благодаря центру видеонаблюдения полиции. «В ходе задержания применялся также и электрошок. В операции принимали участие два патруля полиции», — уточнил мэр.

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