Полиция Риги поймала в центре города двух лесных кабанов - ФОТО

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В центре Риги были пойманы кабаны, которые ночью бродили по городу.

Как передает Report, об этом в Facebook написал в субботу, 2 мая, мэр Риги Нил Ушаков.

«Этой ночью два кабана дошли до памятника Свободы. Они гуляли и по площади у памятника, и по паркам у Старого города. Совместным усилиями работников Муниципальной полиции и ветеринаров оба кабана были задержаны», — рассказал он.

Животных удалось поймать благодаря центру видеонаблюдения полиции. «В ходе задержания применялся также и электрошок. В операции принимали участие два патруля полиции», — уточнил мэр.