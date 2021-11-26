В Польше нашли ювелирное украшение возрастом 41,5 тыс. лет

В польской пещере Стайня ученые нашли самое древнее из известных науке ювелирных украшений. Это подвеска из слоновой кости возрастом более 41,5 тыс. лет.

В польской пещере Стайня ученые нашли самое древнее из известных науке ювелирных украшений. Это подвеска из слоновой кости возрастом более 41,5 тыс. лет.

Как передает Report, описание находки опубликовал научный журнал Scientific Reports .

"Данное украшение говорит о необычайных творческих способностях живших здесь людей, а также об их умении обращаться с орудиями труда. Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры", – рассказала Виолетта Новачевска, один из авторов статьи, научный сотрудник Вроцлавского университета.

До недавнего времени ученые считали, что человеческая культура, в том числе абстрактное изобразительное искусство, религия и различные представления о потустороннем мире, появились относительно недавно - уже после того, как наши предки перешли к оседлому образу жизни. В последние годы эти представления начали подвергаться сомнениям благодаря нескольким находкам в Европе и Азии.

В частности, ученые обнаружили, что древние жители Юго-Восточной Азии освоили абстрактное изобразительное искусство уже 44 тыс. лет назад, а их современники из Европы уже в это время начали совершать нечто, похожее на религиозные обряды. Изучение могил неандертальцев в Ираке и Испании показывает, что это могло быть характерно не только для кроманьонцев, но и для их вымерших соседей.

Новачевска и ее коллеги выяснили, что аналогичные способности были и у тех, кто примерно в это же время, в конце палеолита, жил на территории современной Польши. Это открытие ученые сделали во время работы в пещере Стайня, которая расположена на юге страны, в нескольких километрах от Кракова.

В отложениях времен позднего палеолита ученые нашли два необычных предмета - подвеску из слоновой кости и костяное шило. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст артефактов составляет около 41,5 тыс. лет. Это делает подвеску самым древним из известных науке ювелирным украшением мира. Выходит, что эти артефакты изготовили первые кроманьонцы Европы, а не неандертальцы, уже вымершие к тому времени.

Особенный интерес, по словам ученых, у них вызвала подвеска. Она представляет собой тонкую костяную пластинку толщиной 3,7 мм, длиной и шириной в несколько сантиметров. Она покрыта узором из окружностей и линий. Ученые предполагают, что они складываются в диаграмму фаз Луны или же счетную табличку. В углах пластинки были просверлены два небольших отверстия.