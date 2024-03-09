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В Пентагоне считают, что пришельцы никогда не посещали Землю

В Пентагоне считают, что пришельцы никогда не посещали Землю Министерство обороны США не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне.
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9 марта 2024 г. 02:17
В Пентагоне считают, что пришельцы никогда не посещали Землю

Министерство обороны США не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений

Документ представляет собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО, проведенных в США, а также соответствующего содержимого засекреченных и открытых правительственных архивов.

Как отмечается в тексте, полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались "результатом неверной идентификации" свидетелями.

"Все расследования, проведенные на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения НЛО на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации", - говорится в отчете.

Пентагон также не подтвердил, что американские власти в течение долгих лет разрабатывали и скрывали программу по обнаружению и исследованию НЛО. Тем самым ведомство опровергло заявления бывшего сотрудника разведсообщества США Дэвида Граша о том, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению НЛО.

"AARO определило на основании всей предоставленной к данному моменту информации, что утверждения, касающиеся конкретных людей, известных мест, технологических испытаний и документов, якобы связанных с реинжинирингом внеземных технологий, являются неточными", - указано в отчете.

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