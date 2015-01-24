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    ​В парламенте Афганистана подрались женщины-депутаты

    Потасовка началась во время заседания, на котором обсуждалась кандидатура на пост главы Центробанка страны

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В парламенте Афганистана произошла драка между женщинами-депутатами.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Khaama Press", потасовка началась во время заседания, на котором обсуждалась кандидатура на пост главы Центробанка страны.

    Недовольство ряда законодателей вызвало наличие двойного гражданства у Халила Седика — основного претендента на этот пост.

    В результате завязалась словесная перепалка, которая привела к драке между женщинами-депутатами — Шекибой Хашими и Лейлумой Вали Хакими. После этого спикер нижней палаты потребовал вывести из зала как зачинщиц драки, так и самого Седика. 

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