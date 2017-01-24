В Париже появились беспилотные автобусы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Власти Парижа запустили в городе два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Отмечается, что в случае успеха данного экспериментального проекта городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.

Оба автобуса ходят по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлиц в 13-м округе Парижа. Двигаются они исключительно по выделенной линии, по которой не ходит другой транспорт.

Каждый из автобусов напоминает небольшой сундук на колесах и вмещает до 12 человек. Он оснащен лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.

Итоги эксперимента подведут через три месяца.