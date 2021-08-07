В Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19

Жительница Пакистана в возрасте 106 лет вылечилась после заражения штаммом коронавируса "дельта".

Жительница Пакистана в возрасте 106 лет вылечилась после заражения штаммом коронавируса "дельта".

Как передает Report со ссылкой на телеканал ARY News , 106-летняя Хасин Биби проходила лечение в одной из больниц города Карачи и после выздоровления была выписана из отделения для пациентов с коронавирусом.

Сообщается, что персонал больницы и семья пакистанки отпраздновали ее выздоровление, разрезав по этому случаю торт.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах.