В Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19

Жительница Пакистана в возрасте 106 лет вылечилась после заражения штаммом коронавируса "дельта".
Как передает Report со ссылкой на телеканал
Сообщается, что персонал больницы и семья пакистанки отпраздновали ее выздоровление, разрезав по этому случаю торт.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах.