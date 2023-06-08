В одном из американских штатов хотят "разрешить" магазинные кражи

В Калифорнии собираются ввести новый закон, который, как ожидается, не только обеспечит продавцам относительную безопасность на рабочем месте, но и даст послабления шоплифтерам.

В Калифорнии собираются ввести новый закон, который, как ожидается, не только обеспечит продавцам относительную безопасность на рабочем месте, но и даст послабления шоплифтерам.

Как передает Report , об этом сообщило издание Newsweek.

Местные законодатели хотят запретить сотрудникам магазинов розничной торговли, расположенных на территории штата, противостоять шоплифтерам. Новый закон должен избавить продавцов от необходимости прибегать к насилию в попытке остановить воров. Однако, владельцы розничных сетей раскритиковали нововведение, назвав его "открытым приглашением для всех желающих совершить кражу".

Издание напоминает, что проект закона был предложен после убийства несколько недель назад 26-летнего охранника во время ограбления в магазине.

Согласно статистике, в 2020 году число вооруженных нападений на торговые точки в США выросло на 63% по сравнению с показателями 2018 года. В стране наблюдается рост производственного травматизма продавцов со смертельным исходом. При этом в прошлом году представитель сети магазинов Target заявил, что действия профессиональных шоплифтеров привели к потере $400 млн прибыли за 2022 год.

Уточняется, что новый законопроект об освобождении продавцов от обязательств по применению силы к магазинным ворам не будет распространяться на обученных охранников.