О нас

В одном из американских штатов хотят "разрешить" магазинные кражи

В одном из американских штатов хотят "разрешить" магазинные кражи В Калифорнии собираются ввести новый закон, который, как ожидается, не только обеспечит продавцам относительную безопасность на рабочем месте, но и даст послабления шоплифтерам.
Это интересно
8 июня 2023 г. 06:11
В одном из американских штатов хотят разрешить магазинные кражи

В Калифорнии собираются ввести новый закон, который, как ожидается, не только обеспечит продавцам относительную безопасность на рабочем месте, но и даст послабления шоплифтерам.

Как передает Report, об этом сообщило издание Newsweek.

Местные законодатели хотят запретить сотрудникам магазинов розничной торговли, расположенных на территории штата, противостоять шоплифтерам. Новый закон должен избавить продавцов от необходимости прибегать к насилию в попытке остановить воров. Однако, владельцы розничных сетей раскритиковали нововведение, назвав его "открытым приглашением для всех желающих совершить кражу".

Издание напоминает, что проект закона был предложен после убийства несколько недель назад 26-летнего охранника во время ограбления в магазине.

Согласно статистике, в 2020 году число вооруженных нападений на торговые точки в США выросло на 63% по сравнению с показателями 2018 года. В стране наблюдается рост производственного травматизма продавцов со смертельным исходом. При этом в прошлом году представитель сети магазинов Target заявил, что действия профессиональных шоплифтеров привели к потере $400 млн прибыли за 2022 год.

Уточняется, что новый законопроект об освобождении продавцов от обязательств по применению силы к магазинным ворам не будет распространяться на обученных охранников.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi