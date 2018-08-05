В Новой Зеландии на берег выбросились два горбатых кита - ВИДЕО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Два горбатых кита выбросились на берег у города Даргвилл в Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на издание Stuff, сейчас млекопитающих пытаются спасти.

По данным очевидцев, животные около шести метров в длину. Их во время прогулки у побережья обнаружила супружеская пара.

Спасти китов во время прилива не удалось — спасательная операция продолжится 6 августа. К ней привлечены добровольцы, сотрудники организации по спасению морских млекопитающих Project Jonah и департамента охраны природы.