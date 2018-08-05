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    В Новой Зеландии на берег выбросились два горбатых кита - ВИДЕО

    Животные около шести метров в длину

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Два горбатых кита выбросились на берег у города Даргвилл в Новой Зеландии.

    Как передает Report со ссылкой на издание Stuff, сейчас млекопитающих пытаются спасти.

    По данным очевидцев, животные около шести метров в длину. Их во время прогулки у побережья обнаружила супружеская пара.

    Спасти китов во время прилива не удалось — спасательная операция продолжится 6 августа. К ней привлечены добровольцы, сотрудники организации по спасению морских млекопитающих Project Jonah и департамента охраны природы.

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