​В Москве подросток выбросил кресло с балкона, в результате погиб пенсионер

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По делу о гибели пенсионера в районе Теплый стан в Москве подозревается подросток.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"Установлено, что группа подростков баловалась на общем балконе одного из домов на улице Теплый стан. Предположительно, один из них - 12-летний мальчик - выбросил кресло с балкона, в результате чего тяжелые травмы получил мужчина 1945 года рождения. Потерпевший в момент, когда на него упало кресло, сидел на лавочке у подъезда, от полученных травм он скончался на месте", - сказал источник, подчеркнув, что подозреваемым занимаются следственные органы.

В Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели пенсионера в Теплом стане по статье 105 УК РФ - "Убийство". По данным ГСУ, тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой было найдено на улице Теплый стан около 21:00 мск 10 мая.