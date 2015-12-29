​В Лондоне решили воссоздать арку из Пальмиры

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Фрагмент древнего памятника сирийской Пальмиры, разрушенного боевиками "Исламского государства", решено воссоздать на Трафальгарской площади Лондона, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Две колонны, венчавшие вход в храм - единственный фрагмент здания, уцелевший после взрыва. Арка будет восстановлена по фотографиям с помощью 3D-принтера.

Институт цифровой археологии, взявшийся за реконструкцию - совместное предприятие, созданное Гарвардским и Оксфордским университетами, а также "Музеем будущего" из Дубая.

Как ожидается, презентация воссозданного памятника состоится на Трафальгарской площади в апреле 2016 года. Идентичная арка будет установлена на Таймс-сквер в Нью-Йорке.