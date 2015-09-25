​В Лондоне представили сверхзвуковой автомобиль

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялась премьера финальной версии сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC длиной 13,5 м. Машина разрабатывается при поддержке британского правительства для установления нового рекорда скорости на суше, сообщает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Силовая установка Bloodhound SSC составляет 135 000 л.с. Она включает в себя реактивный мотор и гибридный ракетный двигатель, а также 550-сильную 5-литровую "восьмерку" от Jaguar F-Type R, отвечающую за перекачку топлива.

Реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200 взят от истребителя Eurofighter Typhoon. Когда Bloodhound SSC разгоняется до 1 046 км/ч, начинает работать ракетная гибридная силовая установка. По предварительным расчетам, разгон до 1 609 км/ч должен занять 55 секунд.

Первое испытание Bloodhound SSC на суше состоится в конце марта 2016 года в Великобритании, когда машину разгонят до 322 км/ч. Второй тест пройдет в августе в южноафриканской пустыне. Создатели автомобиля надеются, что время этого заезда он побьет нынешний рекорд скорости, принадлежащий реактивному автомобилю Thrust SSC (1 228 км/ч). В 2017 году во время третьего заезда машина разовьет скорость до 1 609 км/ч.