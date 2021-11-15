В Лондоне осудили авторов самой крупной серии ограблений в истории Британии

Трое грабителей, которые два года назад украли из домов лондонских богачей не менее 26 миллионов фунтов стерлингов, осуждены в Королевском суде Лондона.

Трое грабителей, которые два года назад украли из домов лондонских богачей не менее 26 миллионов фунтов стерлингов, осуждены в Королевском суде Лондона.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News .

Серия налетов происходила в декабре 2019 года в преддверии рождественских праздников. Жертвами грабителей тогда стали дома дочери бывшего главы "Формулы-1" Тамары Экклстоун, экс-футболиста "Челси" Фрэнка Лэмпарда и скончавшегося ранее тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи. Эти кражи со взломом называют крупнейшими в криминальной истории Британии.

Общая сумма похищенных драгоценностей и наличных денег оценивалась в 26 миллионов фунтов стерлингов (35 миллионов долларов США). Многие ценности все еще не возвращены своим владельцам. Грабители не оставили на месте преступления отпечатков пальцев или образцов ДНК, в полиции их назвали "бандой привидений". Следователям удалось выйти на след преступников только после опроса более 1 000 водителей такси.

По делу об ограблениях перед судом предстали трое граждан Италии: 24-летний Югослав Йованович, 45-летний Алессандро Мальтезе и 44-летний Алессандро Донати. Полиция предполагает, что они познакомились в Милане и там же начали планировать серию налетов в британской столице.

В понедельник суд приговорил Йовановича к 11 годам лишения свободы, Мальтезе и Донати получили по восемь лет тюрьмы.

Британские детективы подозревают, что четвертым членом шайки был 40-летний серб Любомир Романов, который, как предполагается, скрывается в Белграде. В августе власти Сербии отказались экстрадировать его в Британию. Романов также использует документы на имя Альфредо Линдли, отмечает полиция.