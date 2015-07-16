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    ​В Кувейте принят закон, обязывающий туристов, сдавать анализ ДНК при въезде в страну

    За нарушение закона предусмотрено наказание в виде 12 месяцев лишения свободы

    Баку. 16 Июля. REPORT.AZ/ В Кувейте принят закон, обязывающий всех граждан и лиц, имеющих право на проживание на территории страны, сдать образец ДНК для пополнения базы данных правоохранительных органов и спецслужб.

    Как передает Report, анализ ДНК также является обязательным для всех туристов, посещающих Кувейт.

    Решение о создании базы данных ДНК было принято после того, как в конце июня, после начала месяца Рамадан, в шиитской мечети в Кувейт-сити взорвался террорист-смертник. Этот теракт унес жизни 27 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта".

    Закон, обязывающий всех граждан страны сдать образец ДНК, вошел в силу на прошлой неделе. По информации телеканала "Аль-Арабия", за нарушение закона предусмотрено наказание в виде 12 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 33 тыс. долларов.

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