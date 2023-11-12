В Италии лев сбежал из цирка и несколько часов гулял по городу

Лев, сбежавший из цирка, несколько часов гулял по улицам приморского города Ладисполи, в 60 км от Рима.

Лев, сбежавший из цирка, несколько часов гулял по улицам приморского города Ладисполи, в 60 км от Рима.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету La Repubblica.

По ее информации, спустя шесть часов он был схвачен и возвращен в цирк.

Речь идёт о достаточно пожилом крупном льве по имени Кимба. Во второй половине дня субботы он вышел из клетки, которую работники цирка, по их словам, обнаружили открытой. После небольшой прогулки в окрестных полях хищник зашел в жилые кварталы, и жители, которым было рекомендовано не выходить на улицу, могли видеть его с балконов. В соцсетях появились видео и комментарии.

Поиски и захват льва были похожи на спецоперацию с использованием вертолета и приборов ночного видения. В итоге специальная группа полицейских и ветеринаров временно усыпили животное.