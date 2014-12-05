В Испании выпущен на свободу баскский террорист, осужденный на 3000 лет

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Испании 4 декабря выпущен из тюрьмы один из руководителей вооруженного крыла баскской террористической организации ЭТА 66-летний Сантьяго Арраспиде Сарасола, известный под псевдонимом "Санти Потрос". Такое решение было принято Национальной судебной палатой Испании.

"Санти Потрос" был арестован во Франции в 1987 году и осужден на 10 лет тюремного заключения. В 2000 году террорист был выдан Испании, где был осужден на 3000 лет тюрьмы за участие в нескольких террористических акциях, в том числе организацию взрыва в 1986 году в Мадриде и в 1987 году в торговом центре в Барселоне. Однако благодаря существующим в странах ЕС юридическим нормам, устанавливающим максимально возможное пребывание осужденного в тюрьме, "Санти Потрос" был выпущен на свободу после почти 28 лет заключения. Аналогичное решение было принято и в отношении другого баскского террориста Альберто Пласаолы, который за участие в 1987 году в подготовке взрыва был осужден на 48 лет тюрьмы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Генеральная прокуратура Испании заявила, что обжалует решение Национальной судебной палаты в Верховном суде. Ассоциация жертв баскского терроризма, в свою очередь, заявила решительный протест по поводу освобождения террористов из заключения.