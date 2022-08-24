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В Индонезии найден новый вид древнего человека

В Индонезии найден новый вид древнего человека Останки девочки-подростка, найденных в пещере на острове Сулавеси в Индонезии в 2015 году принадлежат представителю группы ранее неизвестного вида древних людей
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24 августа 2022 г. 14:32
В Индонезии найден новый вид древнего человека

Останки девочки-подростка, найденных в пещере на острове Сулавеси в Индонезии в 2015 году принадлежат представителю группы ранее неизвестного вида древних людей.

Как передает Report, исследования ДНК останков проводили археологи из Университета Гриффита, работы которых была опубликована в журнале Nature.

"Мы обнаружили первую древнюю человеческую ДНК в островном регионе между Азией и Австралией. Это дает нам новые данные о генетическом разнообразии и истории раннего современного человека на островах Уоллеса, в этой малоизученной части мира", — отметили исследователи.

Они выяснили, что девушка умерла в возрасте 18 лет, принадлежала к племени охотников-собирателей, жившем на острове более 7 тысяч лет назад. Судя по ДНК, люди из этой группы находились в родстве с тоалеанцами, древней народностью, которая имела собственную культуру и жила только на территории острова Сулавеси, у девушки также есть общие гены с ранее неизвестной группой людей.

По словам ученых, загадочная группа, происходящая из Азии, не имеет связи с аборигенами Австралии и Новой Гвинеи. Кроме того, ни один современный человек не имеет общих генетическим связей с этой ранее неизвестной группой древних людей.

Останки девушки были найдены еще в 2015 году, однако на их изучение ученым понадобилось семь лет.

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Версия на английском языке New species of ancient humans found in Indonesia

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