В Германии судят людей, не оказавших помощь пенсионеру

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Германии проходит суд над тремя гражданами, не оказавшими помощь пенсионеру, когда ему стало плохо в отделении банка, где расположены банкоматы.

Как сообщает Report, 83-летний мужчина упал и сильно ударился головой о кафельный пол, через неделю он скончался.

Лишь пятый человек, вошедший в банк и заметивший, что старику плохо, вызвал скорую помощь. В итоге первая помощь была оказана ему лишь через 20 минут после падения.

Всех людей, проигнорировавших больного, опознали по кадрам камер видеонаблюдения. На этих снимках видно, как посетители просто перешагивают через лежащего на полу пенсионера.

Немецкое законодательство предусматривает штраф и даже тюремное заключение сроком до года за неоказание экстренной медицинской помощи.

Среди обвиняемых - 55-летний мужчина из Оберхаузена, а также 39-летняя женщина и мужчина в возрасте 21 года, оба из Эссена. Двое обвиняемых заявили, что приняли потерявшего сознание пенсионера за бомжа.

"Мне никогда прежде не доводилось сталкиваться с такой ситуацией", - призналась прокурор Эссена Биргит Юргенс, которая занимает этот пост с 1991 года.